مطران شبرا الخيمة يهنئ محافظ القليوبية بعيد الأضحى (صورة)

جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مساء أمس الأربعاء، مبنى محافظة القليوبية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وكان فى استقبال مطران إيبارشية شبرا الخيمة والوفد المرافق، عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية. وفى السياق ذاته، زار مطران إيبارشية شبرا الخيمة، والوفد الكنسى، مبنى مديرية أمن القليوبية، لتقديم التهنئة لـ اللواء غالب مصطفى، مدير الأمن وقيادات المديرية، كما توجه الوفد إلى مديرية أوقاف القليوبية، والمنطقة الأزهرية، وجامعة بنها، حيث تم تقديم التهنئة للقيادات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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