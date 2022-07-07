رئيس الشركة المتحدة: سيتم تدريب 200 من الشباب خلال الصيف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية.

وأضاف أنه يتم عمل برامج لاكتشاف تلك المواهب على عدة محاور سواء رياضية أو فنية أو غيرها، لافتا إلى أنه يتم حاليا، تدريب 200 من الشباب خلال برامج تدريبية متعددة تستمر خلال شهرين فى الصيف، كما سيتم عمل قاعدة بيانات بأسماء هؤلاء الشباب الذين اجتازوا البرامج التدريبية.

ولفت إلى أن الشركة المتحدة تُولى الشباب وأصحاب المواهب أولوية قصوى كون هؤلاء أصحاب قدرات خاصة ويستطيعون طرح الأفكار والرؤى الجديدة التى تساعد على تقدم مصر فى كل المجالات.