محافظ البحر الأحمر يوجه برفع درجة الاستعداد بالمديريات لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أصدر عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال فتح المجازر للمضحين مجانا والتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح من خلال الكشف عليها وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها بأسعار مخفضة للأهالى وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.





جاء ذلك - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء - حيث أعلن المهندس ماهر عبد القادر سويلم مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر أنه يتم توفير السلع الأساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها ليتم توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الألبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة بمدن البحر الأحمر بأسعار مخفضة عن الأسواق ليصل كيلو اللحوم البلدى لـ 140 جنيها وكيلو اللحم الضأن من 90 إلى 100 جنيه.

وأضاف مدير المديرية؛ أنه يتم توفير خراف حية بمقر المديرية، موضحا أنه يوجد 7 منافذ بيع بمدينة الغردقة و4 منافذ بمدينة سفاجا منها عنبر تربية دواجن؛ و4 منافذ بمدينة رأس غارب ومنفذين بمدينة القصير كما يتم عمل معاينات فى المزارع الإنتاجية للتأكد من سلامة إنتاجها.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد براوى مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر؛ أنه يتم فتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا ويتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح بدون أى رسوم خلال أيام التشريق مشيرا أنه يتم تطبيق غرامة 50 ألف حنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع.

وأشار براوى إلى أن المديرية قامت بمناشدة الأهالى بعدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث كما قامت بعمل ندوات توعوية عن طريقة اختيار الأضحية إضافة إلى أعمال المديرية المستمرة من القيام بحملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية وحملات عامة لضبط الأسوق؛ فقد تم ضبط 280 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك الغير صالحة للاستخدام وعمل محاضر لهم وتقديمها للنيابة المختصة خلال الفترة الماضية؛ كما تم تدعيم الأقسام بالمديرية بالأعداد اللازمة؛ ورش وتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية وصيانات دورية للمجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك.