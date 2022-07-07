انت الان تتابع خبر عاجل.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة 2022.. مهم اعرفوا التفاصيل والمعلومات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب المتفوقين عن شروط وقواعد القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة 2022، وبشكل خاص بعدما كشفت التربية والتعليم عن فتح باب القبول والتقديم فيها خلال أيام قليلة بها لجميع طلاب الشهادة الإعدادية.

مواعيد التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة 2022

وسوف تعلن وزارة التعليم عن مواعيد بدء ونهاية التقديم لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة 2022 من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا الأمر هو الذي كان من الأسباب الأساسية في زيادة البحث عنه للتقديم فيها في الأوقات القادمة.

معلومات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وتشمل:

التخصصات “التشطيبات والصيانة المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، وشبكات متخصصه للمنشآت، ونظم الكهرباء المتكاملة، والنجارة”

الشريك الصناعي مجموعة شركات طلعت مصطفى.

مدرسة التطبيقية للميكاترونيات، وتشمل:

التخصصات ميكاترونيات.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، وتشمل:

التخصصات صيانة ميكانيكية وهيدروليك، وسباكة المعادن والمعالجات الحرارية، وتشغيل المعادن، ومعدات كهربية، وإلكترونيات، وتشكيل ولحام المعادن، وتركيبات كهربائية، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، والأثاث الخشبي، وصيانة وإصلاح السيارات.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام- محافظة القاهرة وتشمل:

تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات.