انت الان تتابع خبر مصاريف الجامعات الخاصة 2022.. بتبدأ من 17 ألف والطب البشري بـ 130 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت العديد من الجامعات الخاصة في كل المحافظات بالإعلان عن مصاريف الجامعات الخاصة 2022 للعام الدراسي الجديد، وهذا يأتي بالتزامن مع استمرار الأعمال الخاصة بتسجيل قبول طلاب الشهادات الخاصة بالمعادلة العربية والأجنبية.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022 للعام الدراسي الجديد

وأعلن العديد من رؤساء الجامعات عن انتهاء الكثير من الاستعدادات التي تخص عمليات التنسيق تنفيذاً للعديد من القرارات الخاصة بالمجلس الأعلي للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ويتساءل جميع أولياء الأمور والطلاب عن مصاريف الجامعات الخاصة 2022.