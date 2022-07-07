نائب محافظ أسوان: تفعيل قرار تطبيق غرامات الذبح بالشوارع

جدة - نرمين السيد - أكد نائب محافظ أسوان أحمد شعبان، تفعيل قرار المحافظ باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من يخالف قرار منع الذبح فى الشوارع والأماكن العامة بعيدا عن المجازر الحكومية، حيث سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وستصل إلى 20 ألف جنيه بمحاضر بيئة طبقا لحجم المخالفة ونوعيتها، والمخلفات الناتجة عنها.





وكلف محافظ أسوان أشرف عطية نائبه أحمد شعبان بتفقد استعدادات المجازر فى المراكز والمدن لاستقبال الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث قام بجولة ميدانية لمجزر أبو وير بكوم أمبو، رافقه خلالها شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية. وأوضح أنه يجرى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لبعض المجازر الحكومية فى أسوان ودراو وكلح الجبل بإدفو، فضلا عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجزر البصيلية، وذلك بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة محمود شعراوى. وأشار شعبان إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية تشمل مجزر أسوان بتكلفة 13 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 95 %، بجانب مجزر دراو بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ 97 %، بالإضافة إلى مجزر كلح الجبل بإدفو بتكلفة 7 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 97 %، فيما تم نهو الأعمال بمجزر البصيلية، حيث يتم ذلك بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة محمود نصار، لافتا بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان تقوم المجازر بالعمل من خلال شوادر خارجية وخطوط صرف مؤقتة لإتاحة الفرصة أمام الراغبين فى الذبح مجانا.

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