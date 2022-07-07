رئيس الشركة المتحدة يكشف موعد إطلاق القناة الإخبارية الدولية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية.

وقال رئيس الشركة المتحدة: "من عام وعدة أسابيع قلنا فى مؤتمر صحفى هنعمل قطاع للأخبار فى الشركة 4من قنوات 2 محليين وواحدة إقليمية وواحدة دولية، وحددنا التاريخ اللى هننطلق فيه أثناء مؤتمر المناخ 2022".

ولفت إلى أنه خلال شهر نوفمبر المقبل سيتم إطلاق القناة الإخبارية الدولية الجديدة والتى ستكون تحت مسمى القاهرة وأيضا سيتم إطلاق القناة الإقليمية الجديدة، حيث تجرى التحضيرات حاليا على قدم وساق.