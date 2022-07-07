سفير فرنسا بالقاهرة: سنقف إلى جانب مصر بمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير، مساء اليوم الأربعاء، خلال الاحتفال الذى أقامه بمناسبة العيد الوطنى لفرنسا، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى.

وأشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية، مشيرا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة فى المؤتمرات الدولية التى نظمتها فرنسا جنبا إلى جنب مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وهو ما يعكس قوة العلاقات.

وأوضح:" أننا ننظم اليوم أول احتفال بالعيد الوطنى منذ ثلاث سنوات بسبب وباء فيروس كورونا.. لافتا إلى أن مصر وفرنسا فتحت حدودهما بعد الكوفيد وهو ما يسهل تدفق السائحين الفرنسيين إلى مصر التى يعشقونها".

وأشار السفير الفرنسى إلى أن العالم يواجه حاليا كارثة جديدة تتمثل فى الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدا على دعم بلاده لأوكرانيا.

وأكد أن فرنسا تدعم مصر فى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وستقف إلى جانبها خلال مؤتمر المناخ الذى سيقام بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم وهو الحدث الهام بالنسبة لكوكبنا.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلاميين الوطنين لمصر وفرنسا، وحضر الحفل نخبة من السياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال والصحفيين إلى جانب السفراء المعتمدين لدى مصر.