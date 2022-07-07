لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى تشورلو بتركيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تشغيل رحلة خاصة، تقلع لأول مرة إلى مدينة "تشورلو" شمال غرب تركيا وعلى متنها 140 راكبا فى الاتجاهين فى إطار تنشيط حركة السياحة بين البلدين.





ومن المقرر أن يتم تشغيل الرحلة غدا الخميس، من مطار القاهرة فى تمام الساعة الثانية صباحا بطراز بوينج B737-800. وتعد هذه الرحلة، الأولى لهذه المدينة التى تطير إليها طائرات مصر للطيران ضمن شبكة خطوطها الجوية ما يعكس ثقة عملاء مصر للطيران فى جاهزية أسطولها الجوى.

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