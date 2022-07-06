محافظ بنى سويف: القيادة السياسية أرست المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منحنا القدوة والنموذج فى إرساء وترسيخ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالى مصر.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وفدا من القيادات الكنسية ببنى سويف، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ضم الوفد كل من نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بنى سويف وتوابعها، والأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها، والقمص" باسيليوس، والأنبا بولا" دير الأنبا بولا، "والقمص" فام الأنطونى "دير الأنبا أنطونيوس" مركز ناصر، والراهب ذوسيما، والأنبا بيشوى راعى دير السيدة العذراء بالحمام مركز ناصر، والقمص بولس فهمى وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك.

وأعرب محافظ بنى سويف، فى بيان اليوم، عن شكره وتقديره الكبير للقيادات الكنسية، مشيدا بهذه اللفتة الطيبة التى تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصرى، وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة لكل المصريين.

بدورهم، تقدم القساوسة بالتهنئة للمحافظ وكافة قيادات وأبناء بنى سويف بالعيد، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التى تعكس الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها والتى كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين أمام كافة محاولات قوى الشر والإرهاب.