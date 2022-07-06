الصحة تتابع توافر وسائل تنظيم الأسرة والأطباء المدربين بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، حملات لمتابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات، ومدى توافر الأطباء والتمريض المدربين على معايير تنظيم الأسرة بوحدات ومستشفيات محافظة كفر الشيخ.





يأتى ذلك بناء على توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية لخطة عمل تنظيم الأسرة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن خطة المرور تضمنت محافظات الفيوم، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والبحيرة، وذلك من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة للوقوف على مدى توافر الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المفعول، وأيضا توافر مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدات والمواد الإعلامية اللازمة للتوعية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت أول زيارة إشرافية لمحافظة الفيوم خلال شهر يونية الماضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن القطاع قام بالمرور الإشرافى على 4 إدارات صحية بمحافظة كفر الشيخ، وهم "كفر الشيخ- ودسوق- وقلين - والرياض"، مشيرا إلى أنه تضمن المرور على 8 وحدات صحية و3مستشفيات عامة وعيادتين متنقلتين بالمحافظة، ويأتى هذا من منطلق الاهتمام بالقضية السكانية وخفض معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة فى جودة الحياة الصحية للأسر المصرية.

وأضاف عباس، أنه خلال الزيارة تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من "المشورة وصرف وتركيب الوسائل"، وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم على تقديم المشورة ومعايير صرف الوسائل المسموح بها للممرضات، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعامل مع المنتفعات، لافتا إلى أن فريق المرور قام بإجراء استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة أرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التى تم زياراتها.

وأكدت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، متابعة توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بعد الولادة مباشرة لتجنب الحمل غير المرغوب فيه والتى يطبقها القطاع حاليا بالتعاون مع قطاع العلاجى والمستشفيات العامة والمركزية بالمديريات كخطوة جادة فى هذا الشأن وذلك من خلال تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة أو حدوث الإجهاض، والذى يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان لحماية السيدات، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

وأشارت الدكتورة دعاء محمد على رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، إلى عقد اجتماع عقب الزيارة الإشرافية بحضور الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ وفرق الإشراف للتغلب على التحديات التى تواجه تقديم الخدمة بالمحافظة، وعرض المستهدفات الجديدة للخطة التى من شأنها رفع درجة الوعى بوسائل تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية.