جدة - نرمين السيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأربعاء، التهنئة للمصريين المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ أبناء الكنيسة بعيد الآباء الرسل الذى يحل يوم الثلاثاء المقبل.





جاء ذلك فى بداية إلقاء قداسته عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى اليوم والذى عقد فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وقال قداسته فى تهنئة الإخوة المسلمين: "أقدم التهنئة لكل إخوتنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، العيد الذى فيه معان روحية قوية للفداء، أهنئ كل إخوتنا هنا فى مصر، وأهنئ كل المسؤولين وفى المقدمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأهنئ كل أحبائنا فى كل الدول العربية والدول الإسلامية والذين يحتفلون بهذا العيد المبارك". وعن عيد الرسل قال قداسته: "أيضا أهنئكم بعيد الرسل يوم الثلاثاء المقبل، بعد صوم الرسل، وعيد الرسل الذى نحتفل به هو تذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس، بطرس من أوائل التلاميذ، وبولس من أواخر التلاميذ، واستشهدا فى يوم واحد فى روما، ويعتبر هذا العيد جامعا لكل الآباء الرسل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يهنئ بعيدى الأضحى والرسل فى اجتماع الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.