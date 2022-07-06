عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد وثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 297 لسنة 2022 فى شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.





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