البابا تواضروس يرحب بزيارة بطريرك إريتريا لمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى اليوم، والذى عقد فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية. وقال قداسة البابا تواضروس: "اليوم يزورنا فى القاهرة قداسة بطريرك أريتريا أبونا كيرلس. وأبونا كيرلس يزورنا فى مصر لأول مرة، وبنعمة المسيح سنتقابل يوم السبت القادم فى مقابلة خاصة، وأرحب به باسم الكنيسة كلها وباسم الآباء وباسم مصر نرحب بهذه الزيارة وبالوفد المرافق له، ونتمنى أن يقضوا وقتا طيبا فى مصر وفى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

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