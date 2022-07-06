رسامة 70 شماسا بطموه و45 بميت دمسيس

جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه القداس الإلهى، اليوم، فى كنيسة الشهيد مرقوريوس أبو سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح بدير الشهيد أبو سيفين بطموه (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ومجمع كهنة إيبارشية طموه.





وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 32 من أبناء الكنيسة فى رتبة (مرتل) و28 آخرين فى رتبة (قارئ) و10 آخرين فى رتبة (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشن نيافته بعض الأيقونات بالكنيسة. وألقى نيافة الأنبا بيجول عظة القداس عن الأعياد السيدية، كما صلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى لدير الشهيد مار جرجس ميت دمسيس، القداس الإلهى، فى كنيسة الشهيد مار جرجس الأثرية بميت دمسيس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 45 من أبناء الكنيسة فى رتبة مرتل؟

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