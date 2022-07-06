السيسى يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى الأكاديمية العسكرية المصرية. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية.

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