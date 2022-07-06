حياة كريمة.. محافظ دمياط تبحث خطة مشروعات 5 قرى ضمن المبادرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم، بحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد من رؤساء الوحدات القروية.

وتناول الاجتماع، استعراض الموقف الحالى لشبكات المرافق والمنشآت القائمة حاليا بقرى عزب النهضة والعنانية والشعراء والسيالة والخياطة بـ 9 قرى أم وتابع من إجمالى 10 وحدات محلية بـ 15 قرية و89 عزبة مدرجين بالمبادرة بمركز دمياط.

وشمل العرض الذى قدمه رؤساء القرى دراسة الوضع القائم ومناقشة إمكانية تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت بالقطاعات المختلفة وفقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بكل قطاع، وكذلك بحث سبل الاستفادة من الأراضى المتاحة لإقامة مشروعات تخدم تلك القرى.

وفى نفس السياق، اطلعت محافظ دمياط على جميع احتياجات القرى الخمس لتغطيتها بكافة الخدمات، وذلك لوضع الملامح الرئيسية والتفصيلية لخطة التطوير تمهيدا لاستكمال رسم هذا المخطط لبقية القرى، كما أكدت أنه تجرى دراسة الرؤى الأساسية للمرحلة الثانية المدرج بها مركزى دمياط والزرقا، للعمل فى ضوءها لتحقيق أهداف المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى.