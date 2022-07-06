انت الان تتابع خبر عاجل بالفيديو.. استعدادات الداخلية لتأمين صلاة عيد الأضحى.. المواطنين هيكونوا في أمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية بعرض تقرير عن التطوير الذي حدث في طريق مطروح الإسكندرية الساحل، وكشف أن الإجراءات الامنية المكثفة والمتابعة الدقيقة التي اتخذتها وزارة الداخلية تعمل على تحقيق الانسيابية والانضباط المروري أثناء عيد الأضحى المبارك.

استعدادات الداخلية لتأمين صلاة عيد الأضحى

وتستعد وزارة الداخلية حالياً لتأمين صلاة عيد الأضحى وجميع المواطنين الذين يذهبون للصلاة، وأيضاً العمل على تمهيد جميع الطرق لتوفير سبل الأمان والراحة والسيولة المرورية أمام جميع المواطنين، والعمل على مراقبة جميع الطرق للمساعدة في تقديم الأمان الشامل للجميع.

فتح المساجد وتجهيز الساحات للصلاة

وسوف يتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وتجهيز جميع الساحات، ويتم غلقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وسوف تكون الخطبة عشر دقائق فقط والإلتزام بخطبة العيد الموجد نصاً أو مضموناً، والسماح بفتح المصليات الخاصة بالسيدات في المسجد وهي التي يتم فتحها أثناء صلاة الجمعة.