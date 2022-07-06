انت الان تتابع خبر عاجل.. حالة طقس يوم وقفة عرفة وعيد الأضحى.. شديد الحرارة وتحذيرات منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالكشف عن جميع التفاصل الخاصة بحالة طقس يوم وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، وهو الذي يبدأ يوم السبت القادم.

حالة طقس يوم وقفة عرفة وعيد الأضحى بكل المحافظات

وأكدت غانم قائلة “يوجد ارتفاع في درجات حرارة بحوالي درجتين لـ 3 درجات، حيث تسجل القاهرة 37 درجة ويكون الطقس شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً، وترتفع درجات الحرارة على المناطق الجنوبية وتصل لـ 41 درجة”، ولفت الانتباه إلى أن درجة الحرارة شديدة وهي أعلى من الحرارة المعلنة، وتصل لـ 37 على القاهرة وهذه ي المعلنة سوف تكون محسوسة 39 و40 درجة.

منخفض الهند الموسمي يسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة

وأعلنت أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي ينتج عنه ارتفاع الحرارة والرطوبة، ولفتت الانتباه إلى أن الحرارة مستمرة ليوم الأحد القادم، وأنه بدءاً من يوم الاثنين القادم سوف تنخفض الحرارة بشكل طفيف وتصل لـ 35 درجة على القاهرة وتستمر إلى نهاية الأسبوع.