انت الان تتابع خبر هتشتغل حتي تالت يوم العيد – التموين تنشئ أكثر من 30 شادر لبيع الأضاحي – وهذه قائمة الأسعار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يخلو المحرك العالمي الشهير “جوجل” من عمليات البحث المتعلقة بـ أسعار الأضاحي اليوم فى مصر 2022 ، حيث أصحبت في مقدمة العمليات خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك الذي سوف يوافق يوم السبت القادم الموافق 9 يوليو الجاري.

وفي هذا السياق أعلن وزارة التموين التجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيليحي عن إنشاء 39 ‏شادراً لبيع الأضاحي الحية في كافة أنحاء جهورية مصر العربية، مشيراً أنها لا تعرض العجول كأضحية، وتكتفي بطرح الخراف فقط.

أسعار الأضاحي في شوادر وزارة التموين :