انت الان تتابع خبر هتشتغل حتي تالت يوم العيد – التموين تنشئ أكثر من 30 شادر لبيع الأضاحي – وهذه قائمة الأسعار والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا يخلو المحرك العالمي الشهير “جوجل” من عمليات البحث المتعلقة بـ أسعار الأضاحي اليوم فى مصر 2022 ، حيث أصحبت في مقدمة العمليات خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك الذي سوف يوافق يوم السبت القادم الموافق 9 يوليو الجاري.
وفي هذا السياق أعلن وزارة التموين التجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيليحي عن إنشاء 39 شادراً لبيع الأضاحي الحية في كافة أنحاء جهورية مصر العربية، مشيراً أنها لا تعرض العجول كأضحية، وتكتفي بطرح الخراف فقط.
أسعار الأضاحي في شوادر وزارة التموين :
وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو الخروف القائم الذي يزن متوسط 60 كيلو يبلغ 90 جنيها، حيث تم طرح 700 رأس قابلة للزيادة، و 900 ذبيحة خراف سودانية مبردة و1500 ذبيحة عجول مبردة.
وأكدت الوزارة أن الشوادر التابعة لها سوف تعمل حتي ثالث أيام عيد الأضحي المبارك بتخفيضات تصل إلى 25%.
أسعار لحوم الأضاحي 2022 في منافذ وزارة الزراعة:
1- سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن الحي 75 جنيه مصري.
2- سعر الخروف الحي ما بين 3 لـ 6 آلاف جنيها مصرياً.
3- سعر الكيلو من لحم العجول البقري والجاموسي الحي 70 جنيها
4- سعر العجل ما بين 22 ألفا وصولا لـ 32 ألف جنيها.