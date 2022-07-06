مصر للطيران تطلق خدمات جديدة للإنترنت على متن طائراتها

جدة - نرمين السيد - أعلن الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة طرحت باقات جديدة للإنترنت (Wi-Fi)، تتناسب مع جميع احتياجات المسافرين، وبما يتوافق مع مدة كل رحلة سواء القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة المدى، بالإضافة إلى منح باقة إنترنت ترحيبية (مجانا) لجميع العملاء على أسطول طائرات مصر للطيران من طرازات إيرباص A320Neo وA220-300 وبوينج 9-787 "دريملاينر".





يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران، بتطوير خدمات السفر وتقديم مميزات جديدة لعملائها لجعل رحلة السفر أكثر متعة وراحة. من جانبه صرح الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة، قد أطلقت حملة جديدة بعنوان "خليك على اتصال مع اللى بتحبهم"، للترويج لخدمات الإنترنت على مختلف رحلات الشركة وإمكانية استخدام الهاتف المحمول على متن الطائرة. وأشار إلى أن الشركة ستقدم باقات إنترنت على متن الطائرات تبدأ أسعارها من 6 دولارات للرحلات القصيرة و11 دولارا للرحلات المتوسطة و20 دولارا للرحلات طويلة المدى للاتصال، بخدمات الانترنت حتى يظل العملاء على اتصال دائم بذويهم وأعمالهم فى أى وقت. وأكد الطيار عمرو نبيل أن إطلاق مصر للطيران لهذه الحملة، يأتى تماشيا مع الاستراتيجية التى تتبعها الشركة فى الوقت الحالى، لتطوير خدماتها التكنولوجية المختلفة المقدمة للعملاء، وكذلك حرص مصر للطيران على تقديم خدمات ومزايا متنوعة وتسهيلات للمسافرين على متن رحلاتها الجوية المختلفة خاصة أن الطرازات التى تتوافر عليها الخدمة تسافر إلى العديد من وجهات مصر للطيران سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية.

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