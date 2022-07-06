الطاهرى: القناة الإخبارية الدولية بأكثر من لغة.. وشبكة مراسلين حول العالم

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد الطاهرى، إن كل إصدار من القنوات الدولية والإقليمية والمصرية له شخصيته المستقلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية هى دولة مركزية مؤثرة ومتأثرة بكل ما يدور حولها.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، عبر فضائية الحياة، أوضح الطاهرى: "نعمل على إصدارات جديدة كل إصدار من القنوات له شخصيته المستقلة وبعض القنوات مخطط له أن تكون بعدة لغات وكذلك قناة إقليمية، لتناول كل القضايا لكل دول الإقليم العربى، بشكل متخصص وسنتوسع وسينضم إلينا شبكة مراسلين فى كل مناطق التأثير بالعالم".

وتابع الطاهرى: "سينضم مذيعين من دول عربية سيشاركون فى العمل، وهناك تعاون مع بيوت خبرة فى التجهيزات، ومن المخطط أن تكون القناة الإخبارية الدولية بأكثر من لغة، وسيكون اسم القناة "القاهرة" لدلالة القاهرة من تأثير، وسيتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية، وسيكون هناك تعاون مع خبرات عربية أيضا".

وأكد الطاهرى أن نجاحات إكسترا نيوز وضعت نفسها فى منطقة مطالب منها المزيد ورصد كل ما يحدث على أرض الوطن، بخلاف عمل "إكسترا الحدث"، التى هدفها أن يعرف الناس ما يدور على أرض الواقع ومتعايش مع الحدث لحظة بلحظة، دون تعليق مثل جهود الدولة فى حياة كريمة بالصعيد يكون الهدف رصد والتعايش لما يحدث من إنجاز على أرض الواقع.