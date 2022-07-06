روابط مراجعات التعليم لليلة الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوى

جدة - نرمين السيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعات ليلة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، التي يؤدي طلاب الشعبة العامة بالثانوية العامة الامتحان فيها، غداً الخميس.





ووفرت الوزارة للطلاب مراجعتين لمادة اللغة الانجليزية، ومراجعتين لمادة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب.

مراجعات ليلة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية (الجزء الأول) ادخل على هذا

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- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الفرنسية (الجزء الأول) ادخل على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الفرنسية (الجزء الثاني) ادخل على هذا

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال يومى 20 و 21 يونيو الماضى، وهى مواد: التربية الوطنية، التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالب/طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".