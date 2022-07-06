السيسى يصدر قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة

جدة - نرمين السيد - ووقع الرئيس السيسى القانون رقم 88 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2022- 2023، كما وقع القانون رقم 89 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2022- 2023، وأيضا وقع القانون رقم 90 لسنة 2022 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2022- 2023.
ووقع الرئيس السيسى القانون رقم 91 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022- 2023، وأيضا القانون رقم 92 لسـنة 2022 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022- 2023.
كما وقع القانون رقم 93 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2022- 2023، والقانون رقم 94 لسـنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2022- 2023.
وأيضا وقع الرئيس السيسى القانون رقم 95 لسنة 2022 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022- 2023، كذلك وقع القانون رقم 96 لسـنة 2022 بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2022- 2023.
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