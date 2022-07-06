جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز - فى بيان اليوم الأربعاء - أن التقديم والتسجيل سوف يتم عن طريق الرابط: https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2

وأشىر إلى أن الدورات تهدف إلى زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية وصقل مهاراتهم من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة، أعدها خبراء فى علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية. جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية كان قد قام بتنظيم دورتين بمقره فى مشيخة الأزهر الشريف لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلته الجديدة لتدريب المقبلين على الزواج، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما عقد آلاف اللقاءات فى المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعى الأسرى والمجتمعى ومواجهة كثرة الطلاق فى المجتمع وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية، حيث يستمر المركز فى عقد هذه الدورات بمقره فى المشيخة وبمقرات الأزهر الشريف فى المحافظات المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التسجيل لحضور دورات جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج بـ4 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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