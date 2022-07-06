انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة التعليم تعلن عن تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022 – الشروط ورابط التقديم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، كافة المعلومات المتعلقة بـ مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022، حيث حددت شروط القبول وموعد التقديم وكيفية التقديم.
وأكدت وزارة التعليم، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022 متاحة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.
آخر موعد للتقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022:
ينتهي التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022 في 20 يوليو الحالي.
كيفية التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022:
يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم من هنا
شروط التقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022 :
حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الهامة للاتحاق بهذه المدرسة والتي تتمثل في :
– الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.
– مجموع لا يقل عن 250 درجة.
– التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.
– السن لا يزيد عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.
– يـجتاز الطالب الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.
المواد التعليمية داخل مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية :
-العلوم الأساسية والثقافية.
– العلوم الفنية في مجال التخصص.
– التدريب العملي.
مزايا الاتحاق ب مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية:
– شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية
-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة
-فرصة تعيين الطلاب المتميزين
-مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي