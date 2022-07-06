انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة التعليم تعلن عن تنسيق مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022 – الشروط ورابط التقديم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، كافة المعلومات المتعلقة بـ مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022، حيث حددت شروط القبول وموعد التقديم وكيفية التقديم.

وأكدت وزارة التعليم، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022 متاحة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.

آخر موعد للتقديم في مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2022: