عاجل.. مدارس الانتاج الحربي 2022.. فتحت باب التقديم لكل طلاب الشهادة الإعدادية

انت الان تتابع خبر عاجل.. مدارس الانتاج الحربي 2022.. فتحت باب التقديم لكل طلاب الشهادة الإعداديةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الإنتاج الحربي بالإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرستي الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في السلام وحلوان، وهو للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، ويستمر لمدة 15 يوماً أي ليوم 20 يوليو 2022.

رابط التقديم في مدارس الانتاج الحربي 2022

وقدمت وزارة الإنتاج الحربي الرابط الخاص بالتقديم في مدارس الإنتاج الحربي 2022، ويكون من هنا، ويتم أيضاً على التطلع على جميع الشروط الخاصة بالالتحاق والقبول في كل مدرسة من خلال هذا الرابط، وذلك نظراً إلى اختلافها في مدرسة لأخرى.

شروط التقديم في مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية