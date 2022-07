انت الان تتابع خبر مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات.. اعرفوا تفاصيل درجات القبول لكل الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليمي الفني، إن مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات، تم إنشائها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة WE للاتصالات، ودعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانشئ منها في الوقت الحالي 6 مدارس ومستمرون في إنشاء مدارء أخرى من هذه النوعية، وهي التي تهتم كثيراً بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والدراسة فيها بالإنجليزي.

شروط القبول في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات

توفر مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات بالقاهرة التقديم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة والقليوبية، ويكون حاصل على الإعدادية بمجموع لا يقل عن 250 درجة.

وتتيح مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة للبنين والبنات ويكون من محافظتي الجيزة والفيوم، ويكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 250 جنيه.

وتوفر مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات في الدقهلية لكلاً من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ، ويقدم الطلاب فيها ولا يقل المجموع عن 250 درجة.

وتتيح مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات في الأسكندرية التقديم للطلاب من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، وهم الحاصلين على الإعدادية بمجموع لا يقل عن 250 درجة.

وتقدم مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا التقديم للبنين والبنات من محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، ويجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن 250 درجة.

وأخيراً مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية في السويس توفر البنين والبنات من محافظات السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر، ويكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن 250 درجة.