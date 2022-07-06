انت الان تتابع خبر منصة مصر الرقمية 2022.. أبرز خدماتها ورابط وخطوات التسجيل فيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد العديد من الأشخاص في مصر أن يتعرفوا على التفاصيل الكاملة حول منصة مصر الرقمية 2022، وطريقة التسجيل في البوابة، وهذا ما تصدر مؤشر بحث “جوجل” للإستفادة من الخدمات التي تقدمها.

رابط منصة مصر الرقمية 2022 ويتم التسجيل على منصة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط، وتقدم هذه المنصة العديد من الخدمات الحكومية التي تقدم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل سهل وميسر وشخصي وحديث، وهذا يكون من خلال التحول الرقمي للبنية المعلوماتية في مصر، ويتم تحميل التطبيق باسم الخدمات الرقمية واستعمال الأندرويد والآيفون حالياً، وتسجل الدخول باستعمال الرقم القومي والمحمول.

أبرز خدمات منصة مصر الرقمية

وتقوم منصة مصر الرقمية بتقديم الكثير من الخدمات التي تسجل من خلالها وتشمل “الخدمات التوثيق – الشهر العقاري – التموين – الضرائب العقارية – خدمات القضايا – المحاكم – السجل التجاري – الأحوال المدنية – التامين الاجتماعي – رخصي – مركباتي”.

خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية