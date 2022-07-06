انت الان تتابع خبر القبض على منظمي دعوة باتمان حلوان الحقيقي.. الداخلية تكشف التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية التابعة إلى وزارة الداخلية، بإلقاء القبض على القائمين على دعوة باتمان حلوان، وهي التي انتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت على دعوة لارتداء الملابس التنكرية لزي باتمان الشهير والتجمع يوم 13 أغسطس القادم.

هاشتاج باتمان حلوان

وانتشر بين جميع مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج تحت عنوان باتمان حلوان، وهو يشمل على ارتداء زي تنكري والتجمع يوم 13 أغسطس القادم أمام محطة مترو الأنفاق في حلوان، وهذا بهدف التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز الذي يحصل على لقب أطلقه القائمين على هذه الفعالية “معركة حلوان باتمان الحقيق

القبض على منظمي دعوة باتمان حلوان الحقيقي

واستطاعت الداخلية أن تحدد وتضبط القائمين على إطلاق الدعوة، والعمل على إنشاء الصفحات التي تم عن طريقها الترويج لهذه الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم 4 أشخاص، وظهر أنهم استغلوا التفاعل من خلال عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشين الدعوات الإلكترونية للترويج للتجمع المشار له، والغرض من هذه الدعوى استغلال المتابعين وتحقيق الربح الكثير من التفاعل.