حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 12 الف 283 مترددا على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى مساء أمس الثلاثاء، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط والسكر وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف وصرف علاج بالمجان.

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غرفة الصحافة

أخبار مصر

”الصحة”: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 12 ألف و283 حاجا في مكة والمدينة

أهل مصر - 2022-07-06 19:25:18

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 12 الف 283 مترددا على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى مساء أمس الثلاثاء، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط والسكر وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف وصرف علاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى خروج أربع حالات مرضية من المستشفيات السعودية، بعد تلقيهم العلاج والتعافي، فيما تم تحويل حالة مرضية واحدة للمستشفيات، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات إلى 5 حالات حتى مساء أمس.

وأوضح «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.