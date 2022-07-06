بدء تدريب المعلمين على تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الهدف العام تفعيل الحقيبة التدريبية هو بناء قدرات المعلمين والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور رضا حجازى، اليوم الأربعاء، مع مديرى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمناقشة آلية تنفيذ الحقيبة التدريبية لتنمية مهارات المعلمين والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة بالتعاون مع اليونيسف.

وتستكمل وزارة التربية والتعليم تفعيل الحقيبة التدريبية للمعلمين والطلاب، فى إطار استعداداتها للمشاركة، فى فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ COP27 لعام 2022.

وأوضح حجازى، بحسب بيان صحفى، أنه بنهاية هذا التدريب يكون المشارك قادرا على أن يستنتج العلاقة بين التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وأن يتعرف على المفاهيم ذات الصلة بالتغير المناخى والتنوع البيولوجى والاستدامة البيئية، وأن يحدد قائمة بالموضوعات فى تخصصه ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والاستدامة البيئية، وأن يخطط وحدة دراسية للتوعية بالتغيرات المناخية ويصمم أنشطة على مستوى المدرسة لتوعية الطلاب بتأثيرات التغيرات المناخية، ويحدد آليات تقييم الممارسات الإيجابية البيئية فى سلوك الطلاب.

وأشار إلى أن الحقائب التدريبية تتضمن ثلاثة محاور هى: التغيير المناخى، والاستدامة البيئية والتنوع البيولوجى، منوها إلى أهمية تحديد المعلمين للموضوعات كل فى تخصصه وتوظيفها من خلال المواد الدراسية، وقال إن الفئة المستهدفة من التدريب هم المعلمين ومديرى المدارس.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أميرة فؤاد، مدير برامج التعليم بمنظمة اليونيسيف، إنه فى إطار الجهود الدولية والاهتمام بتغيرات المناخ أصبح العالم بأكمله يهتم بقضية تغيرات المناخ وما لها من آثار كارثية على العالم وتحديد دور كل فرد فى الحفاظ على البيئة، وأكدت على الدور الهام لوزارة التربية والتعليم باعتبارها من أكثر الوزارات قدرة على الوصول بشكل مباشر إلى فئة كبيرة من الطلاب والشباب والمجتمع المحيط بالمدرسة من خلال التوعية البيئية والأنشطة المصاحبة من المسابقات وكل ما ستقوم به المدرسة من توعية للمجتمع والبيئة المحيطة.

وعلى هامش الاجتماع كرم الدكتور رضا حجازى، مديرى التدريب القائمين على تنفيذ الحقيبة التدريبية بمديريات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.

حضر الاجتماع الدكتورة أميرة فؤاد، مدير برامج التعليم بمنظمة اليونسيف، والدكتور حسن جاويش، ممثل الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور مسعد مصطفى عبده، مدير عام التربية البيئية والسكانية وعدد من مديرى إدارات التدريب بالمحافظات.