انت الان تتابع خبر إلغاء صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى.. الحكومة تكشف الستار عن الحقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء عن حقيقة إلغاء صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، وهي من الاخبار التي انتشرت على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بإصدار هذا القرار الخاص بصلاة العيد.

حقيقة إلغاء صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، وهي التي نفت كل ما انتشر حول إلغاء صلاة عيد الأضحى في الساحاات والمساجد الكبرى، ولم يتم إصدار أي قرارات تخص هذا الشأن، وسوف تقام صلاة العيد كما هي بدون إلغاء.

تجهيزات وتحضيرات صلاة العيد

وتمت الإشارة إلى أنه تم تفويض مديري المديريات بكل المحافظات بالتجهيز والتحضير لصلاة عيد الاضحي في الساحات والمساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة طبقاً لترتيب كل مديرية، وهذا بالتعاون مع جميع المحافظات، والعمل على تخصيص أماكن في كل الساحات التي سوف تقام فيها صلاة العيد لكلاً من السيدات والأطفال.