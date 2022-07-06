انت الان تتابع خبر تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2022.. الشروط والمميزات للمتقدمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2022 والشروط والمميزات التي تفرضها للعام الدراسي المقبل 2022/2023، وأيضاً شركات وسنوات الدراسة، وهذا بعد فتح باب التقديم اليوم ويستمر لـ 15 يوم أي ينتهي يوم 20 يوليو 2022.

ابط تنسيق مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقديم إلى مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية الذي يكون إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من هنا، وهذه المدارس تقدم طرق التدريس والتدريب وهي مشتركة مع التربية والتعليم لتقديم أفضل مستوى للطلاب.

مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

يحصل الطالب على شهادة مصرية مطابقة لكل المعايير الدولية.

تدريب عملي أثناء فترة الدراسة في مصانع وشركات الشريك الصناعي.

فرصة لتعيين الطالب المتميز واعطاء مكافأة مالية خلال فترة التدريب العملي.

توفير زي مدرسي محدد لجميع الطلاب.

توفير وسائل النقل التي تنقل الطالب إلى مكان التدريب.

شروط التقديم في المدارس