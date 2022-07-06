51 ميدالية.. حصاد مشاركة بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 07:30 مساءً - شهد اليوم الأربعاء، إضافة ميدالية فضية للبعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، حيث وصل عدد الميداليات إلى 51 ميدالية متنوعة، بواقع 13 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية، لتحتل مصر المركز السادس فى الترتيب العام للبطولة.

وجاءت ميداليات مصر كالتالي:

- محمد السيد ذهبية سلاح سيف المبارزة

- سيف عيسى ذهبية وزن 80 كجم تايكوندو

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال

- زياد السيسي ذهبية سلاح السابر

- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة

- بسنت حميدة ذهبية 200 متر عدو ألعاب القوى

- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى

- محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو

- عمرو رضا ذهبية وزن 74 كجم مصارعة حرة

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

- منتخب كرة اليد فضية الرجال

- أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو

- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم خطف رفع أثقال

- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم كلين رفع أثقال

- إيهاب عبدالرحمن فضية رمي الرمح ألعاب القوى

- منتخب الفروسية فضية الفرق

- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى

- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال

- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة

- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانية

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

- محمد ماهر حمزة برونزية سلاح الشيش

- أحمد علي برونزية الكلين وزن 120 كجم رفع أثقال

- أية شحاته برونزية وزن 67 كجم تايكوندو

-أحمد جابر برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال

- أحمد جابر برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال

- محمد طلعت برونزية فردي الفروسية

- شهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو

- بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى

- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة

-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه