مناسك الحج خطوة بخطوة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى مناسك الحج :

ويبدأ الحاج بالإحرام، ثم يقصد الكعبة، للطواف حولها، ثم السعى بين الصفا والمروة، ويتحلل الحاج إن كان متمتعاً، أما إن كان قارنًا، أو مُفردًا، فلا يتحلل، ثم يكون التوجه إلى مِنى فى اليوم الثامن من ذى الحجة، ثم الوقوف فى عرفة فى اليوم التاسع، ثم التوجه إلى مزدلفة بعد غروب شمس اليوم التاسع، وفى اليوم العاشر يكون رمى جمرة العقبة، ونحر الهدى، وحلق الشعر أو التقصير، والطواف، ثم الرجوع إلى مِنى، والمبيت فيها ليالى التشريق، وتُرمى الجمرات الثلاث، الصغرى، والوسطى، والعقبة، فى كل يومٍ من أيام التشريق الثلاث، ويُشرع للمتعجل المبيت ليلتين فقط، ويختم الحاج أعمال الحج بأداء طواف الوداع.