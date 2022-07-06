انت الان تتابع خبر خطة التأمين الطبي في عيد الأضحى.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد القصوى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للرعاية الاجتماعي بالإعلان عن رفع الاستعداد القصوى في كل المنشأت الصحية في الثلاث محافظات “بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر”، وهذا للحرص على سلامة وصحة كل المواطنين أثناء فترة الاحتفالات في عيد الأضحى.

رفع الأستعدادات القصوى خطة التأمين الطبي في عيد الأضحى

وكشفت الهيئة أن خطة التأمين الطبي في عيد الأضحى 2022، وهي التي شملت على التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الادوية وجميع المستلزمات الطبية والأمصال والطعوم في كل المنشأت الصحية التي تتبع المحافظات الثلاث، وتعد من أبرز الأشياء التي تضمن للجميع رعاية صحية شاملة في فترة الإجازات والأعياد.

غرفة عمليات وطوارئ مركزية في عيد الأضحى

وسوف يتم عقد غرفة العمليات والطوارئ المركزية في مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، والعمل على ربطها بالغرف الفرعية في فروع الهيئة بالمحافظات، وذلك يكون على مدار الساعة، وهذا لمتابعة كل المستجدات وتذليل كل التحديات التي قد تحدث فيها أثناء فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك.