انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 8 أشخاص في حادث مروع بـ”البحر الأحمر”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب صباح اليوم الاربعاء 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بطريق القصير – مرسى علم في محافظة البحر الأحمر بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة البحر الأحمر بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.