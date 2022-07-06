انت الان تتابع خبر عاجل – وزير الزراعة يعلن عن قرار السعادة للمواطنين قبل عيد الأضحي: كله بالمجان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع المجازة المنتشرة في كافة أنجاء جمهورية مصر العربية سوف تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الأضحي المبارك والتي سوف تبدأ يوم السبت القادم الوافق التاسع مع يوليو 2022.

وأشار القصير، أن يمكن للمواطنين من ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل هذه المجازر بالمجان ودون أي رسوم أو تكاليف مادية، وذلك بهدف الحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تشكل غرفة عمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة بشأن حدث أي حالت تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.