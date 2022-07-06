انت الان تتابع خبر عاجل – طارق شوقي يعلن عن قرار ” فرح القلوب” بخصوص امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين تقدموا بعذر أو تعرضوا ظروف مرضية قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة سوف يتم احتساب الدرجلة كاملة لهم في امتحانات الدور الثاني.

وأضاف شوقي في تصريحات خلال الساعات الماضية، أن يجب علي هؤلاء الطلاب تقديم المستندات الخاصة بطلاب الثانوية العامة لتأجيل امتحانات الدور الاول الى الدور الثاني قبل العاشر من شهر إغسطس القادم2022.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أما بالنسبة للطلاب الذين رسبوا فى مادة أو مادتين فى امتحانات الدور الأول يدخل اختبارات الدور الثانى بنصف الدرجة فقط وليس علي الدرجة الكاملة كما يروج له خلال الأيام الماضية.