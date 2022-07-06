انت الان تتابع خبر عاجل – الحكم بإعدام على قاتل طالبة جامعة المنصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، حكمها في القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمعروفة إعلامية قضية طالبة جامعة المنصورة.

وقررت المحكمة بالاعدام شنقاً على المتهم محمد عادل محمد إسماعيل بقتل الطالبة نيرة أشرف، زميلته في الجامعة خلال الأيام الماضية خارج سور الجامعة في مشهد خلق حالة من الغضب ضده في الشارع المصري.

وأستقبلت عائلة طالبة جامعة المنصورة، الحكم مؤكدين ان حق ابنتهم قد عاد اليوم وأن سوف يقيموا سرادق العزاء، خاصة وأنه العائلة امتعنت عن أخذ عزاءها قبل النطق بالحكم.