انت الان تتابع خبر عاجل رسمياً.. تأييد الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف.. خلاص أهلها ارتاحوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت محكمة جنايات المنصورة في جلستها التي انعقدت اليوم، بتأييد الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، وذلك بعدما احالة أوراقه إلى المفتي في الجلسة الخاصة بالأسبوع الماضي، وأيضاً أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

تأييد الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

واستقبل جميع الأهالي خبر تأييد الحكم بالإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالتهليل والفرحة الشديدة، وذلك لأنه قتل الطالبة مع سبق الإصرار والترصد، وتسببت هذه الواقعة في شغل الرأي العام بشكل كامل، وكان ينتظر الحكم جميع المصريين والعالم باكمله لأنها هزت جميع الأرجاء.

النطق بالحكم على محمد عادل قاتل زميلته

وقضت في الجلسة الماضية محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، وهي التي قتلها غدراً أمام بوابة مجمع الكليات في الجامعة، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهم القتل العمد مع سبق الأرصاد والترصد، وتحديد جبسة اليوم 6 يوليو 2022 للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي وإجماع الأراء.