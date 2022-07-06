انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور – الإعلان عن بشري لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر: قربت تخلص والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس عاصم الجزار، تطورات بناء 28 ألف شقة في منطقة الـ2600 فدان، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل.

ونشرت الاسكان مجموعة من الصور الخاصة بهذا المشروع، حيث أنها أقترب بشكل كبير من الانتهاء منها حيث وحدات كاملة التشطيب عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة ومساحة 75 مترا عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام وصالة.

وأشارت الوزارة أن هذه الوحدات السكنية هي تابعة لحاجزي الإعلانات السابقة خاصة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي والذي تم فتح باب الحجز عليها في عام 2018، مضيفة أنه سوف يتم تسليمها في القريب العاجل للحاجزين بمجرد الانتهاء من عمليات التشطيبات التي تجري حالياً.