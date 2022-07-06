تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 – محافظ الأقصر يحدد درجة الحد الأدنى للثانوى العام

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رياض - احمد صلاح - تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن قرار قبل قليل بشان تنسيق الشهادة الاعدادية، حيث أنه قام بتحديد الحد الأدني للانتقال إلي المرحلة الثانوية العام بداية من العام الدارسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 .. وأكد ألهم ، أن الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، هو 227 درجة، مشيرا إلي أن القبول بمدارس الخدمات الثانوى العام سيكون بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين تنازلياً طبقاً للمجموع تطبيقا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

وأضاف محافظ جنوب الأقصر، أن جيمع مدارس الثانوية العامة داخل المحافظة بدأت في قبول طلبات الاتحاق بالمرحلة الثانوية، وسوف تستمر لمدة ثلاثون يوماً.