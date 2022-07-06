انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا وبشكل نهائي – صرف 6 أشهر دفعة واحدة لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضخي – شوف حسابك بكرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قراراً خلال الساعات الماضية، موجه إلي أصحاب المعاشات داخل كافة أنحاء المحافظة.

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه تقرر صرف بدل المنطقة الحرة لكافة أصحاب المعاشات لمدة 6 أشهر كاملة قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، موضحاً أنه الستة أشهر تبدأ من من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وأشار الغضان أن عملية الصرف سوف تبدأ غدا الخميس الموافق السابق من يوليو 2022، عن طريق ماكنيات الصراف الآلي المنتشرة بجميع مناطق المحافظة، حيث سوف يتم وضع الحدود القصوي من الأموال فيها حتي يتمكن أصحاب المعاشات من صرف هذه الأموال بكل سهولة ويسر.

وأضاف محافظ بورسعيد أن قيمة صرف بدل المنطقة الحرة يكلف ١٢ مليون و٣٢٢ ألف جنيها والتي سوف جميع العاملين بالجهات الحكومية وأصحاب المعاشات بالمحافظة.