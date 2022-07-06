أحمد الطاهرى يكشف تفاصيل تدشين قطاع «أخبار المتحدة» وتطوير إكسترا نيوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 06:33 مساءً - قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الصناعة الإعلامية بشكل عام تكون جزءا من سياق قياسي واجتماعي، ومصر حاليا تعيش نقطة تحول حقيقي كونها على أعتاب الجمهورية الجديدة، وهناك حاجة لشبكة إخبارية كبرى تعكس حجم وثقل مصر في منطقتها من جهة، ورؤية مصر لما يدور من حولها من جهة أخرى، وتنقل الحقائق للمشاهد العربي من أرض الحدث من كافة أنحاء العالم.

أضاف الطاهرى، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستقدم قطاعا إخباري سيكون الأقوى بين القطاعات الإخبارية بالشرق الأوسط، بقنوات متعددة لكل قناة شخصيتها وكوادرها الإعلامية المتميزة سواء مصرية أو عربية، ليعكس حجم وثقل مصر في المنطقة، باعتبار أن مصر بؤرة ومصدر الأحداث، لاسيما وأن أي حدث في العالم ينعكس على القاهرة، وأيضا القاهرة تؤثر فيه حتى لو كان خارج حدود مصر، وبالتالي فكان تسمية القناة بالإخبارية الكبرى والمنتظر إطلاقها مع مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، يعود إلى أن القاهرة كانت وما زالت نقطة الحدث ومصدره الرئيسي.

وتابع أحمد الطاهري: "برنامج الدوم كان ضربة بداية قوية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالكشف عن كنز المواهب المصرية في كل المحافظات، وبالفعل حقق البرنامج نجاحات كبيرة وكان النجاح الأهم أنه حقق حلم الكثير من الشباب في مختلف محافظات مصر، واليوم مع إعلان الشركة المتحدة عن منتدى المتحدة للإبداع، يعتبر إطار مؤسسي أكبر وأشمل، لأن كنز المواهب والمبدعين في مصر لا ينضب أبدا، وما تم الإعلان عنه أنه بعد انتهاء الموسم الأول لبرنامج الدوم، كان يتم التجهيز على قدم وساق لمنتدى المتحدة للإبداع، ليكون علامة فارقة في المنطقة وتؤكد لمصر ريادتها في كل مجالات الإبداع والذي كان وسيظل رمزا رئيسيا من مكونات الشخصية المصرية".

وأردف رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "قطاع أخبار المتحدة، سيكون قناة دولية وأخرى إقليمية، وتطوير أكبر في قناة إكسترا نيوز بعد النجاحات التي حققتها في الفترة السابقة، فضلا عن إطلاق قناة إكسترا الحدث وسيكون إصدار جديد تحت قناة إكسترا نيوز، ومصر تمتلك الإمكانيات والرؤية وبالتالي نحن نعرف خطواتنا جيد جدا وبالتالي سيكون قطاع الأخبار الخاص بالشركة المتحدة ليحقق كل المأمول".

وعن تطوير قناة إكسترا نيوز، قال: "القناة تتمتع بمصداقية كبرى، والقناة تمتلك حجم مشاهدة كبير جدا وسيتم تطويرها سواء فيما يخص الجوانب البصرية والمضمون، وكذلك التطبيق الإلكتروني الخاص بإكسترا نيوز على متجر التطبيقات، وهو يعتبر التطبيق رقم 1 إخباريا، وراديو إكسترا نيوز بدأ يعلن عن نفسه، وكل ذلك المسار سيشمل تطوير شامل".