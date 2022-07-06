انت الان تتابع خبر مساء اليوم – قطع مياة الشرب عن هذه المناطق بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة القاهرة أنه سوف يتم قطع مياة الشرب اليوم الأربعاء الموافق6 يوليو 2022 عن المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا عزبة الهجانة سابقا

وأوضحت مياة شرب القاهرة أنه سوف قطع المياة لفترة 10 ساعات متواصلة تبدأ من الساعة 8 مساءً يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022 وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس الموافق 7/7/2022مشيرة أن قطع مياة الشرب بسبب تنفيذ أعمال تطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي وعمل لحامات لخط 1200 مللي.

وطالبت شركة المياة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتيجاتهم من مياة الشرب خلال الفترة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياة والتي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.