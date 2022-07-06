انت الان تتابع خبر فاكرين عروسة كفر الدوار؟.. أزمة جديدة أمام أمنية طارق بعد عقد قرانها الشهير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مر شهر واحد على عقد قران عروس كفر الدوار أمنية طارق وهي التي اشتهرت كثيراً في الفترة الماضية، وعاد من جديد اسمها ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر بين جميع رواد السوشيال ميديا خبر حول انفصالها عن زوجها، وتأجيل موعد الزفاف عن اليوم الذي تم تحديده فيه بسبب كثرة المشاكل بينهم.

رد عروسة كفر الدوار على خبر انفصالها

وبالتزامن مع انتشار خبر الأنفصال تحدثت عروسة كفر الدوار عن ما حدث معها، وأكدت أن كل ما انتشر كلام خالي تماماً من الصحة ولا يوجد أي خلافات بينها وبين زوجها ولا يوجد أي نيه لإلغاء حفل الزواج، وقالت “مفيش الكلام ده ممكن الفرح يتأجل لشهر مايو 2023، لو مخلصناش التزاماتنا، لكن غير كدة إحنا على المعاد المحدد في شهر نوفمير”.

أزمة تهكير صفحة عروسة كفر الدوار

وكشفت أمنية طارق عروسة كفر الدوار أمنية طارق أن المنشور الذي انتشر بخصوص الانفصال وتأجيل حفل زفافهم، وجاء من شخص قام باختراق حسابها على فيس بوك، وقالت “مش أنا اللي كتبت، حد هكر أكونتي، وقبل طلبات صداقة كتير جدًا، ومش أنا أصلًا”.