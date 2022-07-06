جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ببطلات مصر فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الذين نجحوا فى حصد الميداليات ليرتفع علم مصر خفاقًا فى أكبر المحافل الرياضية فى إقليم البحر الأبيض المتوسط.





وكتبت "مايا مرسى"، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "بنات مصر.. تحية لكل واحدة سهرت وتعبت والجائزة مش فقط الذهب ولا الفضة ولا البرونز الجائزة هى رفع علم بلدك وسط كل البلاد.. رفعت علم بلدك ولسانك بينشد النشيد الوطنى وقلبك بيقول تحيا مصر". وكانت مصر نجحت فى حصد 50 ميدالية متنوعة فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايا مرسى تشيد ببطلات مصر فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.