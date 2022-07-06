مدبولى يستعرض مشروعات إنتاجية وصناعية مقترحة فى عدة قطاعات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لاستعراض المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار فى عدد من القطاعات، وذلك بحضور كل من محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.





وقدمت وزيرة التجارة والصناعة، وخلال الاجتماع، تقريرا حول العروض المقدمة من إحدى الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من المشروعات المقترحة فى عدة قطاعات إنتاجية وتصنيعية، مشيرة فى هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الدعم اللازم للمستثمرين، كما تقدم التسهيلات المطلوبة لعمليات التوسع فى المشروعات الصناعية القائمة، من أجل العمل على إعداد قاعدة صناعية قوية تغطى احتياجات السوق المحلية، وتسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى الخطة الاستثمارية المقترحة من جانب الشركة لتنفيذ توسعات فى عدد من المشروعات القائمة فى مجالات الطاقة، وتوصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، إضافة إلى التوسع فى مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكذلك التوسع فى مشروعات صناعة الورق والكرتون، فضلا عن التوسع فى مجال صناعة الأغذية والحاصلات الزراعية، بجانب التوسع فى إنتاج الصوف الصخرى والزجاجى.

وأضاف المهندس محمد عبدالكريم أن هناك مجالات أخرى مقترحة من الشركة المصرية لتنفيذ مشروعات جديدة بجانب التوسع فى الصناعات القائمة، موضحا أن الشركة قدمت مقترحا فى مجال الطاقة يتمثل فى تصنيع خط أنابيب افتراضى، كما تخطط لإنتاج وقود خليط، فضلا عن مشروعات أخرى تعدينية وفى المسبوكات والصناعات الهندسية ومواد البناء، والمشغولات الحديدية والمعدات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة دراسة المشروعات المطروحة، ولا سيما أنها تتلاءم مع الفرص الاستثمارية التى أعدتها وزارة الصناعة واحتياجات التوسع فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم ضخ استثمارات من الخارج فى القطاعات الإنتاجية والتصنيعية، مكلفا بعقد لقاء مع مسئولى الشركة وسرعة التفاوض بشأن المشروعات المقترحة.